Российские военные улучшили тактические позиции на нескольких участках фронта. Успешное наступление идёт на времьевском направлении в районе села Урожайное. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Степановка в ДНР. За сутки успешно отражены 10 контратак противника.

Надёжную поддержку штурмовым группам оказывают танкисты. Экипажи Т-72 группировки "Запад" уничтожили замаскированные позиции и скопление живой силу ВСУ. Работали по разведанным целям с расстояния полутора километров. Огонь вели осколочно-фугасными боеприпасами, которые наносят противнику максимальный урон.

Воздушное пространство - под прикрытием зенитных расчётов. На южнодонецком направлении экипажи ЗРК "Оса" уничтожили беспилотники ВСУ, которые пытались провести разведку наших позиций. Цель обнаружили на удалении более десяти километров, взяли на сопровождение и ликвидировали, сообщает "ТВ Центр".