Главный старшина Антон Садыков в составе группы российских военнослужащих оборонял одно из важных тактических направлений. Когда противник попытался атаковать наши позиции, Антон открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив до пяти боевиков и сбив FPV-дрон противника. Враг отступил.

Старшина второй статьи Дмитрий Фатейчев, командуя миномётным расчётом, оказывал поддержку штурмовикам в ходе атаки населённого пункта, подконтрольного ВСУ. Скрытно передвигаясь под постоянным вражеским обстрелом, наши бойцы заняли выгодную позицию и открыли огонь, уничтожив укрепленные точки неонацистов. Это дало возможность штурмовым группам совершить стремительный бросок и зачистить вражеский опорник, сообщает "ТВ Центр".