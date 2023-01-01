Ночью в небе над Россией сбиты 34 беспилотника ВСУ

За ночь над российскими регионами уничтожены 34 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Средствами ПВО в Крыму сбит один дрон противника, 20 беспилотников уничтожены над территорией Курской области, 11 – в Брянской области и по одному аппарату – в небе над Белгородской и Калужской областями.

В Калужской области при взрыве беспилотника повреждены несколько частных домов и автомобилей. На месте работает оперативная группа, сообщили власти региона.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.