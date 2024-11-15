Песков раскрыл важность беседы Путина и Шольца

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии и в этом его важность, приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости со ссылкой на на тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

Напомним, сегодня, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине. Как уточняется, Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО.

По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению прерванных киевским режимом переговоров. Кроме того, Путин констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ.