Стало известно о санкциях Евросоюза против Китая

Евросоюз хочет ввести санкции против Китая в связи с получением информации о якобы поставках России оружия, которое применяется в конфликте на Украине, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Речь идет о ряде мер, в числе которых запрет сделок с китайскими фирмами, замораживание активов и запрет на въезд в страны сообщества.

Теперь многое зависит от того, как Китай отреагирует на обвинения в свой адрес. Дискуссия о санкциях пока находится на ранней стадии, уточняют источники издания.

К слову, сегодня, 15 ноября, Песков объяснил, зачем Шойгу летал в Китай. По его словам, длительный визит секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу в КНР — это звено в цепи отношений особо привилегированного партнерства между странами. Как пояснил представитель Кремля, "поездка является одним из звеньев в цепи этого широкого диалога", который продолжают развивать Москва и Пекин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть "идиотские правила" и санкции против России. Он подчеркнул, что "санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся".