Посторонний мужчина живет в шикарной квартире Леонтьева, пока тот находится в США

Композитор Михаил Герцман рассказал, что в московской квартире Валерия Леонтьева на данный момент проживает его близкий друг, поскольку сам певец уже давно обосновался в Майами. По словам Герцмана, друг певца, которого зовут Павел, заботится о роскошной трехуровневой квартире прославленного артиста, поддерживая ее в отличном состоянии. Сам Валерий Леонтьев наведывается в Москву лишь тогда, когда у него намечены концерты, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, столичная квартира артиста располагается в историческом здании в Колокольниковом переулке неподалеку от станции метро "Трубная". Ее площадь составляет 200 квадратных метров, а риелторы оценивают ее в 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев, который принял участие в недавнем юбилейном концерте композитора, продюсера Игоря Крутого, подумывает вернуться в Россию и осесть на родине. Кроме того, по слухам, певец открыт для частных выступлений. Кстати, у артиста есть недвижимость не только в Америке, но и в Испании.