Алла Михеева оправдалась за видео, где снята в непотребном виде

С самого утра интернет-пользователи обсуждают видео, на котором популярная ведущая, актриса Алла Михеева запечатлена с размазанным по лицу макияжем, с потрескавшимися, сухими губами и странной мимикой, говорящая в камеру о том, что ее "батя бьет". Алла Михеева опубликовала этот ролик на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", но вскоре удалила его.

Пользователи Сети строили самые разные догадки, что могло означать это видео. Кто-то высказал предположение, что Алла находится под веществами, другие пожалели артистку, поверив, что на нее действительно поднял руку отец. Третьи выразили мнение, что Михеева просто готовится к новой роли.

Наконец журналисты решили прояснить ситуацию и связались с ведущей, чтобы узнать, что же на самом деле происходит. как оказалось, Михеева действительно готовится к новой роли.

"Со мной и папой все хорошо. Монолог не имеет ничего общего с моей настоящей жизнью. У меня мама и папа — самые лучшие на свете", - заявила Алла Super.