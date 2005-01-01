Товарищеский матч между сборными России и Брунея завершился головокружительной победой первой. на стадионе в Краснодаре за игроков болели 26 865 зрителей. Голы в ворота соперников забили Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). Кроме того, на седьмой минуте автоголом отметился Нурихван Отман, передает ТАСС.

Отметим, что это самая крупная победа сборной России в истории. Этот результат пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Напомним, что сборная России находится на 34-ой строчке, а команда Брунея занимает 184-е место.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в России массовый интерес к футболу переживает кризис: с 2005 года доля постоянных болельщиков среду опрошенных россиян упала в пять раз (с 19% до 4%). Равнодушных к данному виду спорта стало намного больше: показатель подскочил с 43% до 77%. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. Однако "это не повод успокоиться и ничего не делать, нужно укреплять национальную систему спорта", отметил политик.