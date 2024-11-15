Лавров не представляет, как Трамп решит конфликт с Украиной

Сергей Лавров заявил высказался на тему обещаний избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинскую проблему. "Не представляю", - коротко заявил он, однако сказал, что "будем ждать предложений", передает РИА Новости.

"Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания", - заявил Лавров.

Меж тем в СМИ утверждают, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, несмотря на свои обещания быстро положить конец конфликту на Украине, пока не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу. Как утверждает итальянская пресса, о том, как реализовывать намерения Трампа по Украине, "мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах". При этом конкретных назначений или указаний по поводу урегулирования российско-украинского конфликта еще не было. Сам Дональд Трамп хотя и заявлял не раз, что быстро покончит с боями на Украине, никаких подробностей не приводил.