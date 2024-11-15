Президент Абхазии отказался уходить в отставку: "Буду работать, как и прежде"

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков, охвативших комплекс правительственных зданий в центре Сухума. "Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде", - приводит слова Бжании ТАСС.

Ранее оппозиционер, председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба говорил, что президент просил дать ему еще немного времени на раздумья.

"Он, как нам известно, просит еще немножко времени, дать подумать и так далее. Идет такой процесс, некая какая-то пауза, видимо там тоже совещается между собой", - цитирует Ардзинбу РИА новости.

Напомним, волна беспорядков началась сегодня, 15 ноября, когда в Абхазии планировалось ратифицировать документ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Однако оппозиция выступила против. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии. Депутаты и министры успели покинуть комплекс правительственных зданий.