Собянин рассказал об исторической навигации в Москве

На улицах Москвы установили 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими исследователями и путешественниками. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, таблички подскажут, как пройти к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади; укажут путь к зданию, где учились учёные Вавиловы, а также приведут к улице - Семёнова-Тян-Шанского.

Мэр напомнил, что историческую навигацию развивают в Москве уже пять лет. Первые указатели с QR-кодами были установлены к 75-летию Победы и содержат информацию о героях Великой Отечественной войны.

Кроме того, в столице есть таблички, посвящённые покорителям космоса, великим полярникам, писателям, композиторам и другим выдающимся людям.