Тяжёлая ситуация для киевских радикалов сложилась в Купянске Харьковской области. С мест сообщают, что наши бойцы закрепились в промзоне на северо-востоке города. Это стало неожиданностью для украинского командования.

Бронекулак буквально проломил оборону противника на северо-западе от города. В ходе марш-броска нашим частям удалось продвинуться почти на семь километров, при этом серьёзного сопротивления ВСУ не оказывали.

Город Курахово в ДНР находится в полукольце окружения. Бои ведутся на восточных окраинах. На севере и юге, наши штурмовые отряды прорываются в населённый пункт. Украинский гарнизон фактически обречён.

В Курской области, проводя разведку с воздуха, наши бойцы заметили броневик, везущий украинских солдат на ротацию. Подбили его FPV-дроном. Выжили всего несколько украинских солдат, которые решили сдаться в плен.

Российские флаги установлены в населённом пункте Муравьи в Черниговской области, и дальше в тылу противника - Новосёловке и Колосе. После артподготовки наши бойцы форсировали реку Судость и установили флаг в посёлке Гремяч, откуда начали корректировать удары РСЗО по подходящим силам противника.