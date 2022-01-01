Олаф Шольц звонил Владимиру Путину с разрешения США, пишет Der Spiegel. Издание утверждает, что команда канцлера ФРГ неделями готовилась к этому событию, все вопросы были согласованы со Штатами, Великобританией и другими членами G7.

Всего один телефонный звонок, а реакция - мощнее, чем после любой брюссельской сходки евробюрократов. Подслушать его, кажется, пытается весь коллективный Запад. Тот самый, который сам себя убеждал в изоляции России. Звонок Шольца Путину стал первым с декабря 2022 года, и вновь - по инициативе Германии. Немецким пропагандистам обидно, почему их канцлер постоянно в роли просящего.

В Кремле разговор назвали детальным и откровенным. Владимир Путин напомнил Олафу Шольцу причины украинского конфликта - многолетняя агрессивная политика НАТО и создание на территории Украины антироссийского плацдарма. Российский лидер подчеркнул: наша страна по-прежнему открыта для возобновления переговоров. Однако, наши интересы должны быть учтены, начиная от сферы безопасности, заканчивая новыми территориальными реалиями. По итогам разговора в Москве резюмировали: о совпадении мнений говорить не приходится.

Издание Tagesspiegel считает: на фоне внутриполитического кризиса в Германии Шольц загнан в угол сильнее, чем его европейские коллеги по антироссийской коалиции. А для главаря нацистского режима Зеленского звонок - тревожный во всех смыслах слова. Во-первых, все истерики Киева с требованием не звонить Путину были проигнорированы. Во-вторых, у режима все меньше вариантов вбрасывать собственному населению мантры "Россия в изоляции, весь мир с нами". А про "в третьих..." Зеленский в панике сам побежал впереди паровоза. И, похоже, выдал инсайды.

"Звонок Олафа - это ящик Пандоры. За ним могут последовать другие разговоры и другие звонки. И это именно то, чего Путин давно хотел: ему крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России", - сказал Зеленский.

Ну, а тому, кто ещё недавно гастролировал по миру с так называемым планом победы теперь приходится переименовывать его в план внутренней стойкости. Вместе с Зеленским запаниковал и сорвавший стамбульские договорённости Борис Джонсон. Выдал пост в соцсетях о позорном возвращении к нормандскому формату. Сбитый лётчик в большой политике уже давно ничего не решает, но за продолжение конфликта переживает так, как будто вложился в акции оружейного заводика.

Ещё один русофоб - глава польского МИДа Сикорский - после звонка Шольца Путину срочно зазывает Германию, Францию и Украину на некие суперважные переговоры в Варшаву.

А Дональд Трамп, похоже, поймал кураж. Одно назначение в его администрацию сенсационнее другого. Ряды стройных брюнеток- будущих министров и глав федеральных ведомств он решил разбавить фигуристой блондинкой. 27-летняя Каролин Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США и, похоже, плевком в лицо американским либералам.

В отличие от темнокожей лесбиянки Карин Жан-Пьер, ее сменщица - гетеросексуальная христианка, мать. А ещё - просто красивая и умная женщина, которая достойно провела предвыборную кампанию Трампа в должности пресс-атташе.