Израиль нанёс удары по лагерю беженцев в Газе

Три человека погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Военные обстреляли жилые дома в центральной и северной частях анклава. Атаковали и южные районы, в том числе лагерь беженцев в окрестностях Хан-Юниса. Ранее Тель-Авив объявил эту часть Газы безопасной зоной.

Много раз в течение суток бомбили Ливан. Как утверждает ЦАХАЛ, удары были точечными на основе данных разведки. Мишенями стали командные пункты, склады с оружием и другая военная инфраструктура движения "Хезболла". По информации ливанских властей, погибли не менее двадцати человек, включая медиков и спасателей.

На юге Израиля этим утром была объявлена воздушная тревога, но ракета до цели не долетела, сообщает "ТВ Центр".