Лучшие спектакли, кино, мультфильмы и книги. В Москве подвели итоги Большого детского фестиваля, который проходит в столице уже в седьмой раз при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

В конкурсе участвуют творческие проекты для подрастающего поколения, созданные профессиональным коллективами в различных жанрах искусства. Всего представлено 19 номинаций. В составе жюри - исключительно дети. За два месяца они проделали колоссальную работу - посетили свыше ста различных мероприятий. И теперь на закрытии фестиваля объявили тех, кто, по их мнению, стал лучшим.

"Всё решает детское жюри. У нас 27 замечательных детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые принимали решение и выбирали лучших из лучших. То есть, программу, которую мы подготовили, ребята посмотрели в течение двух месяцев. Работа у них была проведена такая серьёзная. А мы только оценивали то, как они голосуют", - отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.