Дикие кабаны атакуют питерских дачников

В дачных посёлках под Петербургом наблюдается нашествие диких кабанов. Целые стада парнокопытных заходят на участки и разоряют огороды. При этом животные нисколько не боятся человека. Скорее наоборот, незваные гости держат в страхе всю округу.

Стадо кабанов буквально оккупировало дачный посёлок. Незваные гости вели себя крайне бесцеремонно и шумно. Один визитёр даже разбудил хозяев:

Такое массовое нашествие диких животных тем более удивительно, что садоводство находится буквально в десяти километрах от огромного мегаполиса. Рядом - автомобильная трасса и железная дорога.

Скорее всего лесных гостей привлекли сами люди, говорят здесь. В этом году уродилось очень много яблок, многие выбрасывают паданцы в компостные ямы. Подгнившие фрукты издают сильный аромат, вот звери и пришли полакомиться. Теперь садоводы укрепляют свои позиции от прожорливых гостей. Кто-то покупает в магазине специальные отпугиватели для животных. Известно, что кабан очень плохо видит, он не сможет понять, что издаёт противный звук.

А кто-то вооружился научными сведениями. Дмитрий Комаров после похожей истории в его садоводстве проштудировал специальную литературу. Говорит, животные опасные, но, если знать их повадки - никто не пострадает.

Вторая половина осени - самое неблагоприятное время для встречи с кабанами. В ноябре у них начинается гон. Травоядные животные становятся опаснее хищников. Если довелось встретить кабана в лесу - здесь негде спрятаться, способов не пострадать от агрессии два: либо замереть на месте (но это для людей с очень хорошей выдержкой), либо залезть на дерево.

Активность кабанов снизится с первым устойчивым снежным покровом, говорят биологи. Они станут более заметны на белом фоне, а потому - более осторожны. Пока дачникам советуют прочнее закрывать компостные ямы и убирать с участков опавшие листья и желуди.