В Москве улучшили свои навыки участники программы "Урбан Лидер"

Как сделать работу команд более эффективной, а задачи мегаполиса решать быстрее и качественнее. Ответы на эти вопросы теперь знают выпускники образовательной программы "Урбан Лидер".

В Москве завершился очередной поток обучающего курса. Он предназначен для руководителей среднего звена столичного правительства. В течение семи месяцев они осваивали современные инструменты управления, общались с более опытными коллегами, разбирали примеры из реального опыта и выстраивали новые стратегии работы с подчиненными.

Многие достигли значимых результатов уже в процессе учёбы. В этом году свои навыки улучшили 150 руководителей, а всего за время существования проекта в нем приняли участие 400 человек, сообщает "ТВ Центр".