Умерла Светлана Светличная

Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своём Telegram-канале.

Актриса работала со многими известными советскими режиссёрами: Григорием Александровым, Марленом Хуциевым, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Станиславом Говорухиным.

Самая известная роль Светличной – эпизод в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.

Актриса также снималась в таких популярных картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Новые приключения неуловимых", "Застава Ильича". Последняя роль актрисы – в сериале 2019 года "Беловодье. Тайна затерянной страны".

Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице. Она лечилась от заболеваний почек и лёгких.