На севере Москвы появятся ещё два храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на севере столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Участники обсудили, как проходит строительство двух храмов на Ленинградском шоссе: один из них - в честь Святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном, а второй - в честь пророка Ильи в Головине.

Работы также проводятся в церкви святого праведного Алексия, пресвитера Московского в Бескудникове, сообщает "ТВ Центр".