Собянин рассказал о победителях конкурса "Большая перемена"

48 студентов московских колледжей стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса "Большая перемена". Всего в финале состязались 600 ребят из разных регионов.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, испытания проходили по 12 направлениям, среди которых есть творческое, патриотическое и спортивное. Эксперты оценивали лидерские качества участников, их креативное мышление и организаторские способности.

Победителей наградили денежными призами, которые можно будет потратить на образование или запуск стартапов, отметил мэр.