В России стартовал конкурс "Родная игрушка"

Проявить фантазию и креатив, внести свою лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Общество "Знание" совместно с Движением Первых запускают всероссийский конкурс "Родная игрушка".

Сегодня на первом заседании Организационного комитета проекта был дан официальный старт сбору заявок от участников со всей страны. Приглашаются как любители, так и профессионалы.

Конкурс пройдёт в несколько этапов и будет реализован по четырём направлениям: тематическая игрушка, настольная игра, конструктор или модель, а также мультимедийный проект. Лучшие работы запустят в производство, сообщает "ТВ Центр".

"Для государства крайне важно, чтобы наши дети играли в игрушки, которые придуманы в России, созданы в России, воплощают в себя российские традиции и культуру всех народов и этнических групп нашей страны, потому что, наверное, каждый из нас помнит свою первую детскую игрушку, это остаётся навсегда", - отметил заместитель руководителя Администрации президента России, глава наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кириенко.