Жизнь и роли Светланы Светличной

Не стало Светланы Светличной. Звезда советского и российского кино, заслуженная артистка РСФСР, она блистательно воплотила на экране десятки образов. В фильмографии Светличной такие картины как "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя". Одной из знаковых стала роль роковой красотки Анны Сергеевны из "Бриллиантовой руки".

При взгляде на неё учащённое сердцебиение испытали миллионы мужчин... Это была первая эротическая сцена в советском кино - и Светлана Светличная сразу получила звание секс-символа. Не все знают, что из-за ссоры с актрисой режиссёр велел переозвучить её роль. Кроме знаменитых финальных слов никто кроме Светличной не обладал таким голосом роковой красавицы.

Десятиминутная роль принесла Светлане Светличной невероятную популярность на всю жизнь. А она с самого начала мечтала именно об этом - стать знаменитой. Поступила во ВГИК, на курс Михаила Ромма. И уже на первом курсе дебютировала на экране в фильме Михаила Калика "Колыбельная".

Впоследствии работала со многими советскими режиссёрами - Марленом Хуциевым, Георгием Данелией, Станиславом Говорухиным, Станиславом Ростоцким. В его картине "Герой нашего времени", вышедшей раньше "Бриллиантовой руки", она впервые сыграла роковую красавицу-контрабандистку. В роли Печорина был первый муж Светличной Владимир Ивашов.

"Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" - в её фильмографии несколько десятков картин. Съёмки с Высоцким Светлана Светличная помнит в мельчайших подробностях. И как он предложил называть её героиню Надюшей, и как подсказал детали образа.

Роль в этом фильме не просто вернула её в профессию - Светличную тогда вообще не снимали. Но и открыла как драматическую актрису. Да так ярко, что даже мама родная не узнала.

"Это гимн женской верности, гимн женской целомудренности, красоте. И главным персонажем этого ряда ролей стала Габби из картины Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Габби, которая ждёт ответной любви Штирлица, но увы - дождаться не может", - говорит киновед Вячеслав Шмыров.

И хотя главные роли обходили её стороной, Светлану Светличную знали, любили, ей подражали. Актрису всегда считали иконой стиля, многие женщины копировали её с ног до головы. Всегда с причёской, макияжем - она выглядела шикарно в любом возрасте. Но больше всего собеседников поражали её невероятной красоты голубые глаза.