Стало известно, где провела последние дни Светлана Светличная

Светлана Светличная провела последние месяцы в специализированном учреждении, у неё были проблемы с памятью и сознанием. Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал киновед Вячеслав Шмыров.

По его словам, прощание с заслуженной артисткой РСФСР пройдёт на Троекуровском кладбище, дату определят позже.

Ранее сообщалось, что актриса скончалась в больнице, где лечилась от заболеваний почек и лёгких.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Ей было 84 года. Актриса работала со многими известными советскими режиссёрами: Григорием Александровым, Марленом Хуциевым, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Станиславом Говорухиным.

Самая известная роль Светличной – эпизод в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.