В "Сколково" изменятся маршруты наземного транспорта

С 23 ноября в "Сколково" меняется маршрутная сеть наземного транспорта. Здесь появятся три новых маршрута, сообщил в соцсети Сергей Собянин.

На Sk2 можно будет доехать в инновационный центр от метро "Филёвский парк" и "Славянский бульвар", Sk3 будет отправляться от станции МЦД "Солнечная", метро "Говорово" и платформы МЦД "Мещёрская", Sk4 - от метро "Тропарёво".

Мэр отметил, что теперь работники, резиденты и студенты смогут быстрее и комфортнее добираться до "Сколково" и перемещаться на его территории.