В Подмосковье таксист напал на участника СВО

В подмосковном Солнечногорске водитель "Яндекс Такси" напал на участника спецоперации. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что нападавший – гражданин иностранного государства. Его оперативно задержали и отправили под арест.

Инцидент произошёл 12 ноября. Таксист из-за малозначительного повода напал на своего пассажира, являющегося участником СВО с ампутированными пальцами правой ноги.

Подозреваемый выбросил костыли мужчины из автомобиля, после чего вытолкнул его с пассажирского сиденья. На этом злоумышленник не остановился – он прыгнул на повреждённую ногу потерпевшего и уехал.