Звёзды скорбят по ушедшей Светлане Светличной

Артистический мир скорбит по ушедшей сегодня Светлане Светличной. Её коллеги в беседе с "ТВ Центром" поделились воспоминаниями.

Светлана Немоляева рассказала, что Светличная обладала редкой индивидуальностью. Именно благодаря ей она стала известной на всю страну.

Прохор Шаляпин, которому приписывали роман со Светличной, выразил соболезнования семье актрисы. Он назвал её яркой, настоящей, открытой и очень талантливой.

Друг Светличной, актёр Иван Николаев рассказал, что она с любовью вспоминала о своей жизни и всегда говорила то, что чувствует. По его словам, последний раз он виделся с актрисой два года назад. Тогда она была окружена вниманием и заботой родственников.

Телеведущая Елена Ханга нечасто встречалась со Светличной. Однако она отметила, что актриса была прекрасным человеком.

Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября. Ей было 84 года. Актриса работала со многими известными советскими режиссёрами, но самой яркой её ролью стал эпизод в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.