За прошедшие сутки российские военные полностью освободили от неонацистов населённые пункты Ленинское и Макаровка Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, которая использовалась для обеспечения действий ВСУ. Уничтожены склады с боеприпасами и цеха по производству военной техники противника.

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу противника. Координаты получили от разведывательного дрона в режиме реального времени, с воздуха велась и корректировка. После выполнения задачи наши бойцы оперативно маскируют орудие и меняют позиции, чтобы не дать противнику нанести ответный удар, сообщает "ТВ Центр".