Уничтожил вражеские дроны: всё о подвиге сержанта Калмыкова

Представлены новые герои спецоперации. Сержант Сергей Казымов прикрывал наши штурмовые группы во время наступления на позиции противника. Боевики попытались обойти подразделение российских военнослужащих с фланга и ударить с воздуха, но Сергей вовремя заметил этот манёвр, уничтожил вражеские FPV-дроны, что позволило отбить контратаку неонацистов.

Младший сержант Алексей Дыбов, действуя в составе взвода, уничтожил противотанковой управляемой ракетой скопление вражеской техники на одном из важных тактических направлений. Под непрерывным миномётным обстрелом Алексею удалось подбить вражеский бронеавтомобиль и два БМП. Противник понёс серьёзные потери и отступил, сообщает "ТВ Центр".