Виктор Орбан предложил правым партиям Европы выступить против конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса "Патриоты Европы".

Премьер-министр Венгрии заявил, что страны ЕС должны "твёрдо заявить: нет гендерной пропаганде, нет миграции".

Орбан также отметил, что роль Запада в мире изменилась, а также изменились отношения с руководством США. На данный момент в Европе царит новая политическая реальность.