Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Ижевске

Предприятие в Ижевске атаковал украинский беспилотник. Пострадал работник в производственном цеху.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, утром поступило сообщение о взрыве по адресу: Ленина, 101. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьёзных разрушений нет.

В удмуртском Минздраве уточнили, что пострадавший госпитализирован с травмой головы.

В свою очередь, мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что все объекты коммунальной инфраструктуры и городской транспорт работают в штатном режиме после атаки БПЛА.

Минувшей ночью уничтожены два беспилотника и четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны. Морские самоходные катера потоплены в акватории Чёрного моря, а в небе над Белгородской областью сбиты два беспилотника.