Нанесён мощный удар по энергообъектам на Украине

Мощные взрывы прогремели утром в крупных городах Украины, сообщают местные власти и СМИ. Поражены военные и энергообъекты в Киевской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях. Вспыхнули пожары на аэродромах и в промзонах, где боевики размещали снаряды и беспилотники.

По словам очевидцев, слышны повторные разрывы - это детонируют боеприпасы на складах. На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Как неоднократно отмечали в Минобороны России, удары по инфраструктуре ВСУ - это ответ на попытки Киева атаковать наши объекты энергетики.