Байдена унизили на саммите АТЭС в Перу

Украинский кризис стал одной из тем переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Баденом. Встреча прошла на полях саммита АТЭС в Перу. Как отметил китайский лидер, позиция Пекина остается неизменной - необходимо политическое решение вопроса, и КНР готова содействовать мирным переговорам. А вот внятного предложения от уходящего главы Белого дома не прозвучало.

Последние моменты саммита: лидеры стран-участниц АТЭС собираются для совместного фото. Акценты на снимке расставлены чётко. В центре, конечно, глава принимающего гостей государства, Дина Болуарте. По правую руку от неё встаёт Си Цзиньпин. А вот Джо Байдена буквально под руки вывели к подиуму. И поставили позади всех, да ещё и с краю. Европейскую прессу снимок поверг в шок. Британская Daily Mail написала прямо: президента США унизили, отодвинув на задний план, в то время как Си Цзиньпин занимает место в первом ряду.

Немецкий Spiegel Байдена очень трогательно попробовал оправдать: это не его поставили на задворки, а он просто опоздал. Более того: президент США даже не спешил, ведь знал - без него снимок делать не станут. Фантазии автора статьи можно только позавидовать.

Ключевой целью поездки в Перу для американского лидера были переговоры с Си Цзиньпином. Основной месседж Пекина - мы готовы сотрудничать со Штатами даже после того, как овальный кабинет займёт Дональд Трамп.

Оба лидера читали тексты своих выступлений с листа. Но Си Цзиньпин, очевидно, с ним заранее ознакомился. А Байден, кажется, видел впервые. И почему-то рассмеялся на последних словах. Глава КНР вежливо улыбнулся в ответ. Но никогда не ясно, что, на самом деле скрывается за улыбкой, если ведёшь переговоры с представителями Поднебесной.