Беженцы погибли во время удара Израиля по сектору Газа

Пять палестинцев погибли этим утром в результате очередного авианалёта Израиля на город Рафах в секторе Газа. В списке жертв за вчерашний день - более 50 человек. Среди них - беженцы, которые нашли приют в здании бывшей школы. Под завалами до сих пор могут оставаться раненые. Идёт спасательная операция.

Бойцы ХАМАС выпустили в сторону Израиля две ракеты. Обе перехватила ПВО. А вот часть снарядов из Ливана долетели до цели. В Хайфе пострадали два человека. Повреждены синагога и ещё несколько зданий. Сирены воздушной тревоги срабатывали на севере еврейского государства и сегодня.

А в Тель-Авиве - опять протесты. Жители требуют немедленно заключить перемирие и вернуть домой заложников, которых удерживает ХАМАС, сообщает "ТВ Центр".