Собянин рассказал о строительстве образовательных учреждений в Новой Москве

За 12 лет в Троицком и Новомосковском округах Москвы построили свыше 160 образовательных учреждений. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, только в этом году ввели в эксплуатацию два десятка школ и детских садов.

Все социальные объекты возводились по Адресной инвестиционной программе. По словам мэра, в учреждениях созданы все условия для всестороннего развития детей.

Так в школах появились специализированные учебные кабинеты, медиатеки и лабораторно-исследовательские комплексы, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. В ближайшие четыре года в Новой Москве построят ещё более 90 объектов образования.