В крымских вузах наблюдается наплыв иностранных студентов

Читать стихи русских авторов в оригинале мечтают иностранные студенты, поступившие в российские вузы. В университеты Крыма и Севастополя в этом году зачислили рекордное число зарубежных граждан. В республику едут из десятков стран. Особенно популярны педагогические и медицинские специальности.

Севастопольский госуниверситет бьёт рекорды: в этом году зачислили почти 500 иностранцев. Максимум за последние 10 лет. Большой набор из Центральной Азии. Там повышенный спрос на педагогические специальности.

"Я учусь на преподавателя информатики и математики. Мне знакомый рассказал про этот университет, что тут хорошие преподаватели. Россия - большая и красивая страна и здесь много возможностей", - говорит Данатар Аллакулыев, студент из Туркменистана.

О возможностях нашей страны Дарин из Сирии знает не понаслышке. Россия защитила её родную Сирию от террористов, а сейчас девушка работает в российской строительной фирме. Там и посоветовали учиться в Севастополе.

"Мне очень нравится Россия вообще и город Севастополь, он похож на мой город. Я чувствую, что я живу в городе, в моей стране. Потому что люди очень хорошие и добрые", - говорит Дарин Исса.

В Крымском федеральном университете ещё больше иностранцев – 2 500 человек из 30 стран. Подавляющее большинство приехало из Индии, в основном - медики.

Здесь опытные педагоги и передовое оборудование. Чего только стоит симуляционный центр, где студенты оттачивают навыки на тренажёрах. Учёба практически не отличается от практики. Привлекает иностранцев и финансовый аспект – в России учится дешевле.

А ещё важно, что несмотря на международные санкции против полуострова, Индия, как и многие другие страны, признаёт российские дипломы из Крыма.

Крымский федеральный университет принимает иностранных студентов с 1961 года. За это время обучение здесь прошли более 20 тысяч человек из сотни стран. Крым выбирают потому что здесь тепло, здесь богатая история и культура и качественное образование, о котором выпускники постоянно рассказывают, возвращаясь к себе домой, тем самым увеличивая славу вуза, и приглашают сюда новых абитуриентов – вот она настоящая международная дипломатия, которая не боится санкций и ограничений.