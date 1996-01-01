Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Лёвкин

Умер Владимир Лёвкин. Экс-солисту группы "На-На" было 57 лет. О смерти артиста сообщила его жена, пишет Telegram-канал "СтарХит".

Лёвкин родился в Москве, учился в музыкальной школе по классу баяна. В юности организовал с друзьями группу "Ртутное озеро". После армии поступил в Гнесинское училище.

Долгие годы был участником группы Бари Алибасова "На-На". На пике популярности в 1996 году Лёвкин поступил на режиссёрский факультет в ГИТИС, а в 1998 году покинул группу и занялся сольной карьерой.

В 2000 году у Лёвкина диагностировали онкологическое заболевание, но он смог справиться с болезнью.