В Кремле заявили о подготовке разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть очень оперативно организован. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил у представителя Кремля, есть ли какие-либо сигналы со стороны США в части организации общения Путина и Трампа.

"Пока нет. При необходимости это всё может очень оперативно быть организовано. Здесь проблем нет. Я думаю, как только эта необходимость возникнет, совпадёт с двух сторон понимание необходимости такого общения, оно состоится", - ответил Песков.

Он также назвал публикации в западной прессе о якобы уже состоявшемся разговоре Путина и Трампа газетной уткой. Трудно сказать, какие цели преследуют те, кто говорит об этом, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Дональд Трамп победил на прошедших 5 ноября в США президентских выборах. Церемония его вступления в должность намечена на 20 января будущего года. Это будет второй приход Трампа в Белый дом, до этого он занимал пост президента США с 2017 по 2021 год.