В Минобороны раскрыли детали массированного удара по военным объектам на Украине

Армия России нанесла утром 17 ноября массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены предприятия ОПК, инфраструктура военных аэродромов, объекты газодобычи и склад беспилотников.

За минувшие сутки силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer, два снаряда HIMARS и 108 дронов противника. Морская авиация потопила в северо-западной части Чёрного моря четыре безэкипажных катера.