Комфорт и зелень: как развивается Северное Бутово

В московском бюджете предусмотрены средства на программу "Мой район", благодаря которой постепенно преображается городская среда. И жить в столице становится комфортнее и в центре, и на окраинах.

Один из ярких примеров - район Северное Бутово. Когда-то он считался не самым престижным "спальником". Теперь здесь - благоустроенные зоны отдыха, спортивные объекты, возведённые по мировым стандартам, а ещё - отличная транспортная доступность и, конечно, знаменитый лесопарк с вековыми дубами (смотрите репортаж Анастасии Мартыновой).