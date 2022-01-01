Шольц назвал разговор с Путиным важным и подробным

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Это было важно", - сказал канцлер журналистам в Берлине.

"Разговор был подробным, но привнёс понимание того, что во взглядах российского президента мало что изменилось. Это не является хорошей новостью", - приводит ТАСС слова Шольца.

Владимир Путин и Олаф Шольц около часа говорили по телефону 15 ноября. Это был первый разговор двух политиков после 2022 года. Центральной темой беседы стала ситуация на Украине. Путин разъяснил коллеге позицию России.

Позже в Кремле отметили, что разногласия Москвы и Берлина никуда не исчезли, но сам факт разговора Путина и Шольца назвали позитивным.