Московские школьники отправятся в арктическую экспедицию

В этом году московские школьники и студенты колледжей отправятся в Арктику. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что там им предстоит собрать материалы для научно-исследовательских центров страны.

Всего за эту осень московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов. Самые популярные места у ребят - Казбек, горы Тянь-Шаня и Северной Осетии, горные реки на Алтае и Камчатка.

Из каждой экспедиции её участники возвращаются с научными знаниями и наработками.