Друг Лёвкина назвал причину его смерти

У экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина была тяжёлая стадия лейкоза. Об этом ТАСС рассказал его друг и музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

По словам журналиста, состояние Лёвкина усугубила вирусная инфекция, она и могла привести к смерти на фоне онкологического заболевания.

"Любое ОРВИ могло способствовать процессу деления раковых клеток, у него была тяжелейшая стадия лейкоза", - сказал Полупанов.

Владимир Лёвкин умер 17 ноября. Экс-солисту группы "На-На" было 57 лет. На пике популярности в 1998 году Лёвкин ушёл из группы и начал сольную карьеру.

В 2000 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание, но он смог справиться с болезнью.