В Грузии оппозиция объявила о бессрочной акции протеста

В Грузии коалиция "За перемены" объявила, что начинает бессрочную акцию протеста против итогов парламентских выборов, сообщает Newsgeorgia. Ранее из Тбилиси приходили сообщения о том, что митингующие перекрыли дорогу около госуниверситета и начали устанавливать палатки.

"Мы здесь стоим, и мы здесь останемся. 24 часа эта акция будет стоять тут. На этой магистрали движения не будет", - сказал один из лидеров коалиции Ника Гварамия.

Оппозиция отказывается признать итоги парламентских выборов 26 октября. На них одержала победу правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 53,93% голосов избирателей. Начиная с 4 ноября недовольные оппозиционеры проводят акции протеста в Тбилиси и других городах страны.