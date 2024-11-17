Байден разрешил Зеленскому бить дальнобойным оружием по России

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет по территории России. Об этом пишет The New York Times.

В статье говорится, что за два месяца до окончания срока своих полномочий глава Белого дома разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS для защиты своих войск в Курской области.

Решение Байдена - это серьёзное изменение в политике США. Сделанный им выбор разделил советников президента, пишет газета.

Некоторые представители Пентагона выступали против передачи дальнобойного оружия Украине, поскольку, по их словам, у армии США и так ограниченные запасы таких ракет.

Официального подтверждения этой информации от самого Байдена или представителей его администрации не поступало.