Франция и Британия дали добро Киеву на удары по России своим оружием

Франция и Британия разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Figaro, но официальной информации из Парижа и Лондона на этот счёт нет.

Около часа назад The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден принял аналогичное решение. В статье говорилось, что за два месяца до окончания срока своих полномочий глава Белого дома разрешил украинским военным использовать американские ракеты ATACMS для защиты своих войск в Курской области.

При этом часть высокопоставленных американских военных выступала категорически против передачи дальнобойного оружия Украине, поскольку, по их словам, у армии США и так ограниченные запасы таких ракет.