Зеленский высказался о разрешении Байдена бить вглубь территории России.

Он подчеркнул, что подобные новости "не анонсируют", а удары наносят "не словами". Зеленский заверил, что ракеты обязательно "сами за себя скажут".

Сам же Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России, сообщил пресс-пул Белого дома.



В воскресенье вечером Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по России.

По данным источников газеты The New York Times, оружие будет использовано для защиты ВСУ в Курской области.