Ким Чен Ын: Запад использует Украину как "ударный отряд" против РФ

Запад использует Украину как "ударный отряд" против РФ. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова на слете офицеров Корейской народной армии приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По мнению лидера КНДР, "торговцы войной продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, продолжают поддерживать войну". Из-за этого всё больше стран вовлекается в конфликты.

Ким Чен Ын добавил, что растёт нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война, ситуация в мире приближается к опасным границам.