Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по военным объектам на территории Украины. Наибольшее число отмечено в Сумской области, где ВСУ пытаются собрать подразделения для отправки в курское приграничье.

Тем временем боевики продолжают бить по мирным жителям. Утром в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутку в Горловке ранены шесть человек.

В ответ на красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки "Центр" уничтожил украинский разведывательный беспилотник "Лелека". Вражеский дрон пытался отследить передвижения наших мотострелков и танкистов. ЗРК мониторит воздушное пространство круглосуточно и обнаруживает любые цели - от крылатых ракет, самолетов и вертолетов до ударных БПЛА. Одного боекомплекта достаточно для поражения восьми объектов противника.

На южнодонецком направлении расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили живую силу и технику киевских боевиков. Координаты передала разведка, цели обнаружили беспилотники "Орлан", оснащенные современной оптикой и тепловизорами. Уже через несколько минут бойцы нанесли мощный удар, выпустив 16 реактивных снарядов по укрепрайонам с расстояния более 30 километров.