В Курском приграничье российские Вооруженные силы ведут зачистку района Ольговской рощи, там блокированы подразделения ВСУ. Накануне при попытке выбраться из окружения ликвидированы 80 националистов, 40 ранены, 24 сдались в плен.

Активную помощь наземным войскам оказывают экипажи вертолетов Ми-28НМ. В этот раз "Ночные охотники" ударили по личному составу и опорному пункту ВСУ. Все выпущенные ракеты достигли цели - подтвердил передовой авианаводчик.

Перед очередным штурмом позиций противника в приграничье новые автомобили и средства радиоэлектронной борьбы получили мотострелки группировки "Север". Военнослужащие медицинской роты устанавливают аппаратуру РЭБ на багги, которые способны быстро эвакуировать раненых с поля боя.

В освобожденном от боевиков населенном пункте военные инженеры возвели понтонный мост через реку. Монтаж шел под постоянной угрозой обстрела со стороны противника. Теперь наши подразделения для продвижения вперед получили надежную переправу, по которой может пройти любая техника, в том числе танки.