Представлены новые герои спецоперации

Минобороны представило новых героев СВО.

Ефрейтор Алексей Белеванцев вез группу подкрепления на передовую. Его машина, попав под массированный арт-обстрел и атаку FPV-дронов, загорелась. Несмотря на ранение и контузию, Алексей смог сбить огонь, вывезти автомобиль из опасной зоны и своевременно доставить бойцов на линию соприкосновения.

Старший прапорщик Юрий Петров обнаружил украинских диверсантов, которые направлялись к нашим позициям, и метким огнем уничтожил половину из них, остальные отступили. Также Юрий вовремя заметил и ликвидировал вражеский дрон со взрывчаткой, не допустив потерь среди российских военнослужащих.